बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल को मिली जान से मारने की धमकी, धनबाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी-बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल को जान मारने की धमकी मिली है। हालांकि सीएमडी की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन उनके आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी है।

गुरुवार की रात सरायढेला थाना की पुलिस टीम सीएमडी आवास पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमकी किसने और कहां से दी है, लेकिन पुलिस तकनीकी जांच के साथ-साथ अन्य संभावित एंगल पर भी काम कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी को हाल के दिनों में हुई घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कतरास के छाताबाद में भूधंसान की घटना से स्थानीय लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने सीएमडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर प्रदर्शन तक किया था।