झारखंड में 29-30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, सितंबर की शुरुआत में भी बरसेंगे बादल

जागरण संवाददाता, धनबाद। सावन की विदाई की बेला नजदीक होने के बाद भी मानसूनी फुहार का दौर जारी है। बुधवार को सुबह से दोपहर तक गर्जन और बारिश की गतिविधि जारी रही।

दोपहर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। अगले कई दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है। गुरुवार को भी बादल बरसेंगे।

29 और 30 अगस्त को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सितंबर की शुरुआत भी बारिश से होने की संभावना है। बारिश का असर बाजार पर भी दिख रहा है।

दिन में बारिश के कारण लोग घरों से कम निकले जिससे बाजार फीका रहा। दोपहर बाद भी बादल छाये रहे पर बारिश नहीं हुई। शाम के सुहाने मौसम से रक्षाबंधन के बाजार में रौनक लौट गई।

मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया कि झारखंड में सक्रिय लो प्रेशर अब उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश पहुंच गया है। लो प्रेशर के केंद्र से बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ बना हुआ है।

इसके प्रभाव से झारखंड से ज्यादातर हिस्से में वर्षा हो रही है। अगले कई दिनों तक इसका असर बना रहेगा, जिससे बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। 29 और 30 अगस्त को गर्जन के साथ आंधी-बारिश के आसार हैं।

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