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धनबाद में चौपाटी जैसा अहसास: बरटांड़ बस डिपो में खुला फूड कोर्ट, लिट्टी-चोखा से लेकर बनारसी चाट का मिलेगा स्वाद

By Shashi Bhushan Roy Edited By: Piyush Pandey
Published: Sat, 26 Sep 2026 07:00 AM (IST)

धनबाद में लंबे इंतजार के बाद बरटांड़ बस डिपो में शहर का पहला फूड कोर्ट मेयर संजीव सिंह और नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने उद्घाटित किया।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. धनबाद का पहला फूड कोर्ट बरटांड़ बस डिपो में खुला।

  2. मेयर संजीव सिंह और नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने किया उद्घाटन।

  3. लिट्टी-चोखा, चाट, मोमोज सहित 14 स्टॉल पर मिलेंगे व्यंजन।

जागरण संवाददाता, धनबाद। मुंबई की जुहू चौपाटी की तर्ज पर धनबाद में बने पहले फूड कोर्ट में स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने का अवसर लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार से मिल गया।

फूड कोर्ट का उदघाटन मेयर संजीव सिंह व नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने किया। इस अवसर पर रेल एसपी मोमल राजपुरोहित, झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद थी।

धनबाद नगर निगम ने लगभग एक करोड़ की लागत से बरटांड़ बस डिपो में फूड कोर्ट का निर्माण किया है। छह महीने पहले बनकर तैयार इस फूड कोर्ट को शुरू कर दिया गया।

इस फूड कोर्ट में लिट्टी-चोखा से लेकर चार्ट गुपचुप, मोमोज, आइसक्रीम, कुल्फी का मजा लोग उठा पाएंगे। यहां 30 काउंटर होंगे, जिसमें स्ट्रीट फूड मिलेंगे। एक कैंपस के अंदर ही अलग-अलग तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा। फिलहाल आवंटित 14 काउंटर शुरू किया गया।

इस फूड कोर्ट के लिए दो मुख्य से रास्ता बनाया गया है। फूड कोर्ट के अंदर झारखंड की संस्कृति को दिखाने वाली पेंटिंग की जाएगी। वहीं, तीन दिनों तक स्ट्रीट स्टोरी भी आयोजित की जाएगी। यह स्ट्रीट स्टोरी 25 से 27 तक कुल तीन दिनों तक चलेगा।

इस स्ट्रीट फूड में रांची का फेमस लिट्टी-चोखा के भोला लिट्टी ने स्टाल खोला है। वहीं बनारसी चाट, बैंकमोड़ का फेमस कुल्फी, समेत कई ब्रांडेड व नामचीन स्ट्रीट फूड संचालकों ने स्टाल लिया है।

वीकेंड पर स्थानीय कलाकार सजाएंगे महफिल

फूड कोर्ट के अंदर एक स्टेज बनाया गया है। जहां स्थानीय कलाकार हर शनिवार-रविवार को गीत-संगीत का कार्यक्रम करेंगे।

लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर निगम यह पहल कर रहा है। धनबाद के स्थानीय कलाकारों को एक मंच देने के लिए नगर निगम ने यह पहल की है।

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नगर निगम ने धनबाद के लोगों के लिए स्ट्रीट फूड जैसा एक बेहतरीन उपहार दिया है। जहां एक ही छत के नीचे लोग अपने परिजनों संग सभी व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे।

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संजीव सिंह मेयर धनबाद

स्ट्रीट फूड के शौकीन लोगों के लिए निगम का फूड कोर्ट का एक बेहतर जगह होगा। यहां लोगों को एक कैंपस के अंदर स्ट्रीट फूड का स्वाद मिलेगा साथ यहां लोग मनोरंजन का भी आनंद ले सकेंगे।

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आशीष गंगवार, नगर आयुक्त