धनबाद में चौपाटी जैसा अहसास: बरटांड़ बस डिपो में खुला फूड कोर्ट, लिट्टी-चोखा से लेकर बनारसी चाट का मिलेगा स्वाद

जागरण संवाददाता, धनबाद। मुंबई की जुहू चौपाटी की तर्ज पर धनबाद में बने पहले फूड कोर्ट में स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने का अवसर लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार से मिल गया।

फूड कोर्ट का उदघाटन मेयर संजीव सिंह व नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने किया। इस अवसर पर रेल एसपी मोमल राजपुरोहित, झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद थी।

धनबाद नगर निगम ने लगभग एक करोड़ की लागत से बरटांड़ बस डिपो में फूड कोर्ट का निर्माण किया है। छह महीने पहले बनकर तैयार इस फूड कोर्ट को शुरू कर दिया गया।

इस फूड कोर्ट में लिट्टी-चोखा से लेकर चार्ट गुपचुप, मोमोज, आइसक्रीम, कुल्फी का मजा लोग उठा पाएंगे। यहां 30 काउंटर होंगे, जिसमें स्ट्रीट फूड मिलेंगे। एक कैंपस के अंदर ही अलग-अलग तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा। फिलहाल आवंटित 14 काउंटर शुरू किया गया।

इस फूड कोर्ट के लिए दो मुख्य से रास्ता बनाया गया है। फूड कोर्ट के अंदर झारखंड की संस्कृति को दिखाने वाली पेंटिंग की जाएगी। वहीं, तीन दिनों तक स्ट्रीट स्टोरी भी आयोजित की जाएगी। यह स्ट्रीट स्टोरी 25 से 27 तक कुल तीन दिनों तक चलेगा।