ECR: बैंक हड़ताल के चलते रेलकर्मियों को सितंबर का वेतन पहले, त्योहारों में होगी आसानी

जागरण संवाददाता, धनबाद। 28 से 30 सितंबर तक देशभर में होनेवाले बैंक हड़ताल के मद्देनजर रेलवे अलर्ट मोड में आ गया है। बैंक हड़ताल से कर्मचारियों का वेतन न अटके, इसके लिए पूर्व मध्य रेल मुख्यालय ने बड़ा आदेश जारी किया है।

बुधवार को जारी आदेश में कहा गया कि हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवा प्रभावित हो सकती हैं। इसे ध्यान में रख कर सितंबर माह के सभी वेतन बिल की प्रक्रिया 24 सितंबर तक हर हाल में पूरी कर अकाउंट को भेज दी जाए, जिससे किसी भी कर्मचारी को वेतन में देरी का सामना न करना पड़े।

शुक्रवार को कर्मचारियों के खाते में सितंबर का वेतन पहुंच जाएगा। रेलवे के पेंशनर्स को भी कल पेंशन भुगतान हो जाएगा।

रेलवे के इस निर्णय से त्योहारी सीजन में हजारों रेलकर्मी और उनके स्वजन को बड़ी राहत मिलेगी। दुर्गापूजा की खरीदारी समेत अन्य जरूरी काम कर सकेंगे।