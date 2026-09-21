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Wasseypur Firing: पुलिस जांच में अफरोज और शानू खान थे मुख्य निशाने पर, प्रिंस खान गिरोह पर शक

By Niraj Duby Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:53 PM (IST)

Wasseypur Firing: पुलिस ने धनबाद के भूली मोड़ पर हुई गोलीबारी की जांच तेज कर दी है, जिसमें अफरोज और शानू खान मुख्य निशाने पर थे।

वासेपुर के भूली मोड़ स्थित घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की फारेंसिक टीम और उपस्थित भीड़। (फोटो जागरण)

वासेपुर के भूली मोड़ स्थित घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की फारेंसिक टीम और उपस्थित भीड़। (फोटो जागरण)

जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर के भूली मोड़ पर सोमवार को सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि फायरिंग की घटना में घायल फहीम खान के भाई शानू खान और प्रत्यक्षदर्शी अफरोज अपराधियों के निशाने पर था।

अफरोज को कुछ दिन पहले ही कथित तौर पर प्रिंस खान गिरोह की ओर से जान से मारने की धमकी मिली थी। ऐसे तो फहीम खान का परिवार पिछले कुछ दिनों से प्रिंस खान के टारगेट में है। प्रिंस खान ने कई बार फहीम फैमली को जान से मारने की खुलेआम चुनौती दी है।

फहीम खान के भाई शानू खान पर करीब एक वर्ष पहले अलीनगर के पास गोली चली थी। इन दोनों घटनाक्रमों को जोड़कर पुलिस हमले के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। घटनास्थल से आठ खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस की कई टीमें भूलीमोड़ से आरामोड़ तक लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही हैं। घटनास्थल के आसपास लगे निगरानी कैमरे से हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का सुराग मिलने की उम्मीद है। फारेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

बंटी ने बताई प्रिंस की कथित मंशा

सप्ताह भर पूर्व फहीम खान के पुत्र इकबाल खान के चालक बबली पर गोली चलवाने के आरोप में जेल भेजे गए प्रिंस के भाई बंटी खान ने पूछताछ के दौरान फहीम खान और उसके परिवार को लेकर पुलिस पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

वह प्रिंस खान की मंशा भी पुलिस को बताया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बंटी ने पूछताछ में दावा किया था कि प्रिंस के निशाने पर फहीम खान का परिवार और उसके करीबी लोग हैं। हालांकि, पुलिस इस जानकारी को फहीम और प्रिंस खान के बीच पुराने विवाद मानकर देख रही है।

सूत्रों के अनुसार, बंटी ने पुलिस को बताया है कि प्रिंस खान फहीम खान और उसके पुत्रों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता है। उसने यह भी दावा किया कि फहीम परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों को निशाना बनाने के लिए प्रिंस अपने संपर्क में रहनेवाले लोगों का इस्तेमाल कर सकता है।

बंटी ने प्रिंस के आत्मसमर्पण को लेकर भी एक कथित शर्त का जिक्र पुलिस के सामने किया है। पुलिस अब इन दावों की पुष्टि के लिए पूर्व में सामने आए धमकी के मामलों, आपराधिक घटनाओं और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच कर रही है।

बंटी के इस कथित जानकारी को भूलीमोड़ पर हुई गोलीबारी के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां फहीम खान के भाई शानू खान समेत तीन लोगों को गोली लगी है। जांच में यह पहलू भी देखा जा रहा है कि शानू खान पर पहले हुए हमले और हाल की धमकियों का भूली मोड़ की घटना से कोई संबंध है या नहीं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में बंटी द्वारा दी गई जानकारी को सीधे निष्कर्ष नहीं माना जा रहा है। जांच टीम उसके दावों का मिलान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों तथा पूर्व के आपराधिक मामलों से कर रही है।

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पुलिस का मुख्य फोकस भूली मोड़ गोलीकांड में शामिल शूटरों की पहचान और हमले के पीछे के वास्तविक कारण का पता लगाने पर है।

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