छोटे भाई की उम्र बड़े से ज्यादा और 2 बच्चों में 4 महीने का गैप, धनबाद SIR में सामने आई गड़बड़ियां

जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मतदाताओं को नोटिस जारी कर दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में उनका नाम रखने या हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

अब उम्र के अंतर से जुड़ी विसंगतियां भी सामने आ रही हैं। टोमेटेड सिस्टम ने माता-पिता और संतान, दादा-दादी और पोते-पोतियों के साथ ही भाई-बहनों की उम्र के अंतर के आधार पर नोटिस भेजे हैं।



गुरुवार को धनबाद प्रखंड की नावाडीह पंचायत और निरसा प्रखंड में उम्र के अंतर को लेकर सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे गए। यह मामले खासकर छह से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों के सामने आए हैं।



एसआईआर के नियमों के तहत माता-पिता और संतान के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संतान और उसके दादा-दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर भी मान्य नहीं है।