धनबाद में सुरक्षा होगी चाक-चौबंद, 53 संवेदनशील स्थलों पर लगेंगे 193 सीसीटीवी कैमरे

जागरण संवाददाता, धनबाद। सुरक्षा और विधि-व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू कर दी है।

पहले चरण में जिले के 53 संवेदनशील स्थलों पर 193 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने उपायुक्त आदित्य रंजन को पत्र भेजकर इस दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एसएसपी कुमार ने उपायुक्त रंजन को दिए आग्रह पत्र में कहा है कि कैमरों का केंद्रीकृत संचालन धनबाद पुलिस नियंत्रण कक्ष से होगा। इससे संदिग्ध गतिविधियों और वाहनों पर नजर रखने, यातायात नियमों का उल्लंघन पकड़ने तथा जरूरत पर त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। योजना पर्व-त्योहारों में भीड़ प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।