धनबाद को मिलेगा 500 करोड़ का इंटीग्रेटेड वाहन टर्मिनल, फ्लाईओवर और 8-लेन सड़कों के साथ चमकेगा शहर

जागरण संवाददाता, धनबाद। अगले कुछ वर्षाें में धनबाद को इंटीग्रेटेड वाहन टर्मिनल मिलेगा। धनबाद स्टेशन के दोनों छोर पर इंटीग्रेटेड वाहन टर्मिनल के लिए 500 करोड़ का मेगा प्लान प्रस्तावित है।

बस, कार, ऑटो और ई-रिक्शा के लिए दोनों ओर टर्मिनल बनेगा। हर दिन तकरीबन 25 हजार यात्रियों के आवाजाही वाले स्टेशन से सड़क परिवहन सेवा बेहतर होगी। राज्य के सबसे व्यस्त स्टेशन के लिए अगले 50 वर्षाें को ध्यान में रख कर योजना तैयार की गई है।

जहां कभी कोलियरी मालिकों की आलीशान कोठियां थीं, अब माल की श्रृंखला शहर के दिल यानी बैंक मोड़ ने धनबाद के 70 साल के सफर को जिया है। कोलियरी मालिकों की आलीशान कोठियां, राजेंद्र मार्केट, राठौर मेंशन जैसी जगहें यहां की पहचान थी।