धनबाद के बाजार में चीनी की कीमत में गिरावट, फिर भी महंगी मिलेगी मिठाई; दुकानदारों ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की महंगाई के कारण मची हाय-तौबा के बीच अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की सख्ती और 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने के फैसले से चीनी के भाव नीचे आने लगे हैं। हालांकि, रक्षा बंधन पर मिठाई बाजार में इसका असर नहीं देखा जा रहा है। मिठाई दुकानदार महंगी चीनी का बहाना बनाकर मिठाइयां ऊंचे भाव पर बेच रहे हैं।



रक्षा बंधन पर जहां एक तरफ मिठाइयों की कीमतों में उछाल आया है, वहीं दूसरी तरफ चीनी के भाव में दो रुपये प्रति किलो की मामूली गिरावट हुई है। हालांकि, चीनी सस्ती होने के बावजूद उपभोक्ताओं को इस रक्षा बंधन पर महंगी मिठाइयां ही खरीदनी पड़ेंगी।

दुकानदारों ने 26 अगस्त से 30 अगस्त तक के लिए नया रेट चार्ट लागू कर दिया है। मिष्ठान विक्रेताओं का कहना है कि रक्षा बंधन के लिए मिठाइयां बनाने हेतु चीनी की खरीदारी पिछले सप्ताह ही कर ली गई थी, जब बाजार में चीनी 70 रुपये किलो के उच्चतम स्तर पर बिक रही थी।

चूंकि मिठाइयां ऊंचे दाम पर खरीदी गई चीनी से बनकर तैयार हुई हैं, इसलिए हालिया दो रुपये की गिरावट का फायदा रक्षाबंधन पर नहीं मिल सकेगा।



गणिनाथ मिठाई के सेल्स मैनेजर नाभिक कुमार ने बताया कि त्योहार के लिए 10 दिनों से चीनी के दामों में लगातार तेजी बनी हुई थी। महंगी दरों पर कच्चा माल खरीदने के कारण मिठाइयों के भाव में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी 30 अगस्त तक के लिए लागू की गई है।

रक्षा बंधन बीतने के बाद जब बाजार से कम दरों पर चीनी की नई खरीदारी होगी, तब जाकर मिठाइयों की कीमतें फिर पुरानी और सस्ती दरों पर लाई जाएंगी।



वहीं, मधुलिका स्वीट्स के संचालक जयप्रकाश चौरसिया ने कहा कि सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट्स में काजू के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। पहले जो काजू 880 रुपये में मिलता था, वह अब 910 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। वहीं, 1030 रुपये में बिकने वाला काजू आज 1060 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।