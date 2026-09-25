धनबाद में बालू तस्करों का आतंक, बंगाल के ट्रक चालक की बेरहमी से हत्या

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले में बालू तस्करी जोरों पर है। पुलिस संरक्षण के कारण तस्करों का मन-मिजाज बढ़ा हुआ है। वे किसी की जान लेने से भी नहीं डरते हैं। बालू तस्करों ने निरसा थाना क्षेत्र के पोलकेरा घाट पर पश्चिम बंगाल के एक ट्रक चालक को मार डाला है।

बालू तस्करों के हाथों मारा गया 48 वर्षीय ट्रक चालक हसन मंडल बंगाल के नदिया जिला के बागडांगा का रहने वाला था। वह ट्रक (संख्या डब्ल्यूबी 15 ई 0212) लेकर बालू के लिए निरसा थाना क्षेत्र में बराकर नदी के पोलकेरा घाट पर आया था।