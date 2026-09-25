Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

धनबाद में बालू तस्करों का आतंक, बंगाल के ट्रक चालक की बेरहमी से हत्या

By Sanjaynirsa Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Fri, 25 Sep 2026 03:54 PM (IST)

Dhanbad News: निरसा में बालू तस्करों ने पश्चिम बंगाल के एक ट्रक चालक हसन मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें

बराकर नदी का पोलकेरा घाट और मृतक ट्रक ड्राइवर हसन मंडल (फाइल फोटो)।

बराकर नदी का पोलकेरा घाट और मृतक ट्रक ड्राइवर हसन मंडल (फाइल फोटो)।

HighLights

  1. धनबाद में बालू तस्करों ने ट्रक चालक की हत्या की।

  2. पोलकेरा घाट पर चालान विवाद में हुई मारपीट।

  3. पुलिस जांच में जुटी, आरोपी अभी फरार हैं।

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले में बालू तस्करी जोरों पर है। पुलिस संरक्षण के कारण तस्करों का मन-मिजाज बढ़ा हुआ है। वे किसी की जान लेने से भी नहीं डरते हैं। बालू तस्करों ने निरसा थाना क्षेत्र के पोलकेरा घाट पर पश्चिम बंगाल के एक ट्रक चालक को मार डाला है।

बालू तस्करों के हाथों मारा गया 48 वर्षीय ट्रक चालक हसन मंडल बंगाल के नदिया जिला के बागडांगा का रहने वाला था। वह ट्रक (संख्या डब्ल्यूबी 15 ई 0212) लेकर बालू के लिए निरसा थाना क्षेत्र में बराकर नदी के पोलकेरा घाट पर आया था।

घाट पर चालान और पैसे को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद तस्करों ने लाठी-डंडे और फावड़ा से उसपर हमला कर दिया। इलाज के लिए पश्चिम बंगाल ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई।

शुक्रवार को मृतक के भाई, ट्रक के खलासी एवं ट्रक मालिक निरसा थाना पहुंचे। टुंडी एसडीपीओ एवं निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में मृतक चालक के स्वजनों को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली तथा आसपास के इलाकों की छानबीन की। इस दौरान पुलिस ने मारपीट के आरोपियों के घर पर छापामारी भी की, लेकिन सभी घर से फरार हैं।

खलासी ने दी घटना की जानकारी 

ट्रक के खलासी विश्वनाथ दास ने बताया कि बुधवार की रात हम लोग बालू लेने के लिए पोलकेरा गांव आए थे। रात लगभग 10:30 बजे चार-पांच की संख्या में लोग आए तथा बगैर कुछ बोले ट्रक चालक हसन मंडल के ऊपर हमला कर दिया।

मारपीट में हसन मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल हसन मंडल ट्रक को लगभग आधा किलोमीटर दूर तक लेकर आए। इसके बाद वह बेहोश हो गए। मैंने मामले की जानकारी बालू स्टॉकिस्ट सिकंदर अंसारी को दी।

सिकंदर अंसारी कुछ लोगों के साथ आए तथा घायल चालक को लेकर धनबाद के अशर्फी अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुवार को हम लोग उसे इलाज के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। रास्ते में मृत्यु हो गई। 

यह भी पढ़ें- Dhanbad CO से व्हाट्सएप पर मांगे एक करोड़ रुपये, नहीं देने पर गोली मारने की धमकी; थाने में शिकायत

यह भी पढ़ें- Haridwar Kumbh 2027: अगले दो साल में कुंभ मेलों के लिए रेलवे की तैयारी शुरू, चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेनें