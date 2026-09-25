Dhanbad CO से व्हाट्सएप पर मांगे एक करोड़ रुपये, नहीं देने पर गोली मारने की धमकी; थाने में शिकायत

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद सदर अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार से व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से एक करोड़ रुपये की अवैध राशि की मांग की गई है। राशि नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई।

इस संबंध में अंचलाधिकारी ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, 14 सितंबर की शाम करीब 7:11 बजे मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप और संदेश के माध्यम से धमकी दी गई।