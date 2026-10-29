रेलवे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, धनबाद में अब घर बैठे ऑनलाइन जमा होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाया गया है।

पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की अब आवश्यकता नहीं है।

उन्हें ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया गया है, जिससे समय की बचत होगी। वरिष्ठ पेंशन भाोगियों के लिए विशेषकर लाभदायक होगा तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भाोगियों के लिए अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से ही पोर्टल पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है।