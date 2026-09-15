चोरों ने काटे ओवरहेड तार के जोड़, चरमराई रेल सेवा; रांची इंटरसिटी और जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस के थमे पहिए

जागरण टीम, धनबाद-निचितपुर। धनबाद रेल मंडल के अलग-अलग हिस्से में चोरों ने ओवरहेड तार काट लिया। इस वजह से यात्री ट्रेनें अलग-अलग स्टेशन पर थमी रहीं। पूरे कोल एरिया बोर्ड में लगातार ओएचई ट्रिपिंग होती रही, जिससे रेल महकमा हांफता रहा।

पहली घटना कुसुंडा-तेतुलमारी लिंक लाइन की है। चोरों ने इस रेलखंड से एंटी क्रिप वायर काट लिया। कुसुंडा स्टेशन धनबाद-चंद्रपुरा रेल मार्ग पर है। ओवरहेड काट लिए जाने से यात्री ट्रेनें प्रभावित हो गईं। सुबह लगभग सात बजे इंजीनियरिंग विभाग के कीमैन ने इसकी सूचना दी।