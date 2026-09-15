विलंब से चल रहा धनबाद रेल मंडल के अमृत भारत स्टेशनों का काम, ECR GM ने दिए तेजी लाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, धनबाद। कतरास, गोमो व चंद्रपुरा समेत धनबाद रेल मंडल के 15 अमृत भारत स्टेशन का काम अब तक अधूरा है। स्टेशन की पुनर्विकास योजना को गति देने को लेकर सोमवार को पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान अमृत भारत स्टेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि योजना में तेजी लाएं और उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य समय पर पूरा कराएं। जोन के अन्य मंडल के अधीन अमृत भारत स्टेशन योजना में भी तेजी लाने का निर्देश दिया।

कतरास में प्लेटफार्म व यात्री सुविधाओं का विकास अब भी शेष कतरास स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बन कर तैयार है। स्टेशन बिल्डिंग भी बन चुका है। पर प्लेटफार्म और आवश्यक यात्री सुविधाओं का विकास अब भी शेष है।