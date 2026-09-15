विलंब से चल रहा धनबाद रेल मंडल के अमृत भारत स्टेशनों का काम, ECR GM ने दिए तेजी लाने के निर्देश
Amrit Bharat Station: धनबाद रेल मंडल के 15 अमृत भारत स्टेशनों का काम अभी अधूरा है, जिसमें कतरास और गोमो ...और पढ़ें
HighLights
धनबाद मंडल के 15 अमृत भारत स्टेशनों का काम अधूरा।
महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
कतरास, गोमो स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास शेष।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कतरास, गोमो व चंद्रपुरा समेत धनबाद रेल मंडल के 15 अमृत भारत स्टेशन का काम अब तक अधूरा है। स्टेशन की पुनर्विकास योजना को गति देने को लेकर सोमवार को पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक डिंपी गर्ग ने मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान अमृत भारत स्टेशन की प्रगति की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि योजना में तेजी लाएं और उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य समय पर पूरा कराएं। जोन के अन्य मंडल के अधीन अमृत भारत स्टेशन योजना में भी तेजी लाने का निर्देश दिया।
कतरास में प्लेटफार्म व यात्री सुविधाओं का विकास अब भी शेष
कतरास स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बन कर तैयार है। स्टेशन बिल्डिंग भी बन चुका है। पर प्लेटफार्म और आवश्यक यात्री सुविधाओं का विकास अब भी शेष है।
गोमो में तोड़ा गया पुराना एफओबी
अमृत भारत स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज का निर्माण होना है। गोमो में पुराने संकरे फुट ओवरब्रिज को तोड़ दिया गया है। पर नये 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है।
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