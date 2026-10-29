Karwa Chauth पर छुट्टी देने वाला झारखंड का इकलौता केंद्रीय विद्यालय बना धनबाद, महिला कर्मियों को मिली राहत

आशीष सिंह, धनबाद। Karva Chauth Holiday: देश भर में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था और अनुशासित माहौल के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय विद्यालयों में एक ऐसी अनूठी और सराहनीय परंपरा देखने को मिल रही है, जो इसे अन्य शिक्षण संस्थानों से अलग बनाती है।

धनबाद के विनोद नगर स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एक विनोद में 29 अक्टूबर गुरुवार को कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ के अवसर पर रिस्ट्रिक्टेड हालिडे (प्रतिबंधित अवकाश) घोषित किया गया। ऐसा करने वाला यह झारखंड का इकलौता विद्यालय है।

संभवत: देश में भी यह अपनी तरह का अनूठा मामला हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेवा नियमों और वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक विद्यालय एवं कर्मचारी को वर्ष भर में पांच रिस्ट्रिक्टेड हालिडे (आरएच) चुनने और उपयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसी प्राविधान का उपयोग करते हुए केंद्रीय विद्यालय की अवकाश समिति और प्राचार्य ने लोक-आस्था, धार्मिक भावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए करवा चौथ को अपनी छुट्टी की आधिकारिक सूची में स्थान दिया है। आमतौर पर केंद्रीय विद्यालयों का अवकाश कैलेंडर अखिल भारतीय स्तर पर एक समान ढांचे पर आधारित होता है। महिला शिक्षिकाओं के अनुसार स्थानीय आरएच विकल्पों के तहत करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण और निर्जला व्रत के दिन अवकाश की व्यवस्था करना संस्थान की संवेदनशीलता को दर्शाता है।