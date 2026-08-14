ट्रेन में तबीयत बिगड़ी तो नहीं होगी दवा की टेंशन, धनबाद-कोडरमा स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा दवाई

जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेन में सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर दवा ढूंढ़ने के लिए पसीना नहीं बहाना होगा। स्टेशन परिसर में ही जरूरी दवाएं मिल जाएंगी। हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग के दो बड़े स्टेशन पर सितंबर माह से यह सुविधा शुरू होगी।

धनबाद और कोडरमा स्टेशन पर दवा दोस्त आउटलेट खुलेगा। आउटलेट में 24 घंटे जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं मिलेंगी। अगले पांच साल के लिए धनबाद रेल मंडल ने आउटलेट संचालन एजेंसी को स्वीकृति दे दी है। दोनों आउटलेट 19 सितंबर से खुलेंगे।