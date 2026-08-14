Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    ट्रेन में तबीयत बिगड़ी तो नहीं होगी दवा की टेंशन, धनबाद-कोडरमा स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा दवाई

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:48 AM (IST)

    धनबाद और कोडरमा रेलवे स्टेशनों पर सितंबर से 24 घंटे दवा दोस्त आउटलेट खुलेंगे, जिससे यात्रियों और आम लोगों को आसानी से दवाएं मिल सकेंगी। ...और पढ़ें

    धनबाद स्टेशन पर मिलेगी दवा दोस्त की सुविधा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    धनबाद स्टेशन पर मिलेगी दवा दोस्त की सुविधा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. धनबाद, कोडरमा स्टेशनों पर सितंबर से 24 घंटे दवा आउटलेट।

    2. यात्रियों व आम लोगों को मिलेंगी जेनरिक, ब्रांडेड दवाएं।

    3. डिजिटल भुगतान सुविधा, स्टाफ को यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड अनिवार्य।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेन में सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर दवा ढूंढ़ने के लिए पसीना नहीं बहाना होगा। स्टेशन परिसर में ही जरूरी दवाएं मिल जाएंगी। हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग के दो बड़े स्टेशन पर सितंबर माह से यह सुविधा शुरू होगी।

    धनबाद और कोडरमा स्टेशन पर दवा दोस्त आउटलेट खुलेगा। आउटलेट में 24 घंटे जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं मिलेंगी। अगले पांच साल के लिए धनबाद रेल मंडल ने आउटलेट संचालन एजेंसी को स्वीकृति दे दी है। दोनों आउटलेट 19 सितंबर से खुलेंगे।

    जनरल टिकट घर और गेट नंबर दो के बीच खुलेगा आउटलेट

    दवा दोस्त आउटलेट के लिए धनबाद स्टेशन पर स्थल चयन कर लिया गया है। जनरल टिकट घर और गेट नंबर दो के बीच खाली स्थान पर आउटलेट खुलेगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ शहर के आम लोग भी जरूरी दवाएं खरीद सकेंगे। कोडरमा स्टेशन पर प्लेटफार्म एक के पास रैंप ब्रिज के पास आउटलेट संचालित होगा।

    खास बातें

    दवा खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट की मिलेगी सुविधा
    काउंटर पर बैठे स्टाफ को रखना होगा आइडी कार्ड
    प्रत्येक स्टाफ को निर्धारित यूनिफार्म में रहना होगा।

    यह भी पढ़ें- New Giridih बना पूर्व मध्य रेलवे का पहला एम-यूटीएस स्टेशन, अब जनरल टिकट पाना हुआ बेहद आसान

    खबरें और भी