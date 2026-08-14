ट्रेन में तबीयत बिगड़ी तो नहीं होगी दवा की टेंशन, धनबाद-कोडरमा स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा दवाई
धनबाद और कोडरमा रेलवे स्टेशनों पर सितंबर से 24 घंटे दवा दोस्त आउटलेट खुलेंगे, जिससे यात्रियों और आम लोगों को आसानी से दवाएं मिल सकेंगी। ...और पढ़ें
HighLights
धनबाद, कोडरमा स्टेशनों पर सितंबर से 24 घंटे दवा आउटलेट।
यात्रियों व आम लोगों को मिलेंगी जेनरिक, ब्रांडेड दवाएं।
डिजिटल भुगतान सुविधा, स्टाफ को यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेन में सफर के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर दवा ढूंढ़ने के लिए पसीना नहीं बहाना होगा। स्टेशन परिसर में ही जरूरी दवाएं मिल जाएंगी। हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग के दो बड़े स्टेशन पर सितंबर माह से यह सुविधा शुरू होगी।
धनबाद और कोडरमा स्टेशन पर दवा दोस्त आउटलेट खुलेगा। आउटलेट में 24 घंटे जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं मिलेंगी। अगले पांच साल के लिए धनबाद रेल मंडल ने आउटलेट संचालन एजेंसी को स्वीकृति दे दी है। दोनों आउटलेट 19 सितंबर से खुलेंगे।
जनरल टिकट घर और गेट नंबर दो के बीच खुलेगा आउटलेट
दवा दोस्त आउटलेट के लिए धनबाद स्टेशन पर स्थल चयन कर लिया गया है। जनरल टिकट घर और गेट नंबर दो के बीच खाली स्थान पर आउटलेट खुलेगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ शहर के आम लोग भी जरूरी दवाएं खरीद सकेंगे। कोडरमा स्टेशन पर प्लेटफार्म एक के पास रैंप ब्रिज के पास आउटलेट संचालित होगा।
खास बातें
दवा खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट की मिलेगी सुविधा
काउंटर पर बैठे स्टाफ को रखना होगा आइडी कार्ड
प्रत्येक स्टाफ को निर्धारित यूनिफार्म में रहना होगा।
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