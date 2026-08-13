New Giridih बना पूर्व मध्य रेलवे का पहला एम-यूटीएस स्टेशन, अब जनरल टिकट पाना हुआ बेहद आसान

जागरण संवाददाता, धनबाद। यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं टिकटिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए धनबाद मंडल के न्यू गिरिडीह हाल्ट पर एम-यूटीएस सेवा की शुरुआत की गई।

एम-यूटीएस यानी मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से अनारक्षित यात्रा टिकट जारी करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इसके साथ ही न्यू गिरिडीह हाल्ट पूर्व मध्य रेलवे का पहला हाल्ट बन गया है, जहां हाल्ट ठेकेदार एम-यूटीएस से टिकट देंगे।