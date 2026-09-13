धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा, तीन की मौत, ﻿एक महिला घायल

संवाद सहयोगी, कतरास (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र में केशलपुर कुम्हार बस्ती के समीप रविवार सुबह जोरदार आवाज के साथ बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के एकेडब्लूएमसी कोलियरी के कांटा पहाड़ी बंद परियोजना में कोयला खनन के दाैरान बड़ा हादसा हो गया।

हादसे में कतरासगढ़ राजबाड़ी रोड के केवट टोला निवासी करीब 40 वर्षीय मुंगिया देवी, 50 वर्षीय आदरी देवी और धनंजय कुम्हार की मलबे में दबने से मौत हो गई। हादसे में भरत सोनी की पत्नी सीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।