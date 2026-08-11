धनबाद मंडल में 68 दिनों में दूसरी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 11 वैगन पटरी से उतरे; GM का दौरा रद

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेल मंडल के गढ़वा रोड-सिगसिगी स्टेशन के बीच मंगलवार की सुबह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

गढ़वा से पंडित दीन दयाल उपाध्याय-डीडीयू जा रही मालगाड़ी के 11 वैगन पटरी से उतर गये। मालगाड़ी दुर्घटना के कारण इस रेल मार्ग पर रेल सेवा प्रभावित हो गई।

बनारस से रांची जानेवाली यात्री ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया। इस दुर्घटना के कारण पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह का बुधवार को धनबाद डीआरएम समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और हर्ल सिंदरी दौरा रद हो गया है।