धनबाद की 'एंबुलेंस ट्रेन' अलेप्पी एक्सप्रेस अब तिरुअनंतपुरम तक चलेगी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद की एंबुलेंस ट्रेन अलेप्पी एक्सप्रेस जल्द ही केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम तक चलेगी।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद ढुलू महतो को पत्र भेज कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस को तिरुअनंतपुरम नार्थ तक विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जल्द ही इस ट्रेन के तिरुअनंतपुरम तक विस्तार की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विस्तार के साथ ही धनबाद से तिरुअनंतपुरम तक जाने वाली यह पहली ट्रेन होगी।

इससे पहले केरल भाजपा ने एक्स पर इस ट्रेन के तिरुअनंतपुरम तक विस्तार की सूचना जारी की थी। अब रेलमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी है।

85 स्टेशन पर ठहराव, अनावश्यक ठहराव कम कर स्पीड बढ़ाने की सिफारिश

2530 किमी की दूरी तय करने वाली धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस 85 स्टेशन पर ठहरती है। अनावश्यक ठहराव की समीक्षा कर उन्हें हटाने और स्पीड बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए।