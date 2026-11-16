धनबाद में मशहूर एडवोकेट का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, हादसा या मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद में रविवार की सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जहां धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता आदित्य केसरी का शव विनोद नगर स्थित रेलवे लाइन के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया।

शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि आदित्य केसरी ट्रेन की चपेट में आ गए होंगे। हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे।