312 दिन ड्यूटी करने वालों को मिलेगा पूरा बोनस, कोल इंडिया ने जारी की गाइडलाइन

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला कर्मियों के परफार्मेंस लिंक्ड रिवार्ड (पीएलआर) यानी बोनस की राशि शनिवार को एक लाख दस हजार 250 रुपया बोनस तय होने के बाद कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में भुगतान को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

निर्धारित नियम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 312 दिन या उससे अधिक ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को तय बोनस की पूरी राशि मिलेगी। वहीं, 312 दिन से कम उपस्थिति वाले कर्मचारियों के बोनस में नियमानुसार कटौती होगी। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की उपस्थिति बनेगी आधार इस बार बोनस की गणना एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कर्मचारी की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी। 312 दिन की उपस्थिति को पूरा बोनस पाने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड माना गया है।