Coal India के ठेका मजदूरों की बल्ले-बल्ले, दिवाली से पहले बढ़ा महंगाई भत्ता; नई दरें 1 अक्टूबर से लागू

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत करीब एक लाख ठेका श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। कंपनी ने खनन कार्यों में लगे ठेका श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) की नई दरें जारी कर दी हैं।

बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इसका लाभ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में कार्यरत करीब छह हजार ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा।

नई दरों के तहत श्रमिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रतिदिन 1341 रुपये से लेकर 1443 रुपये तक भुगतान किया जाएगा।

कोल इंडिया मुख्यालय की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, यह संशोधन भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त के 30 सितंबर 2026 के आदेश के आधार पर किया गया है।

औद्योगिक श्रमिकों का औसत मूल्य सूचकांक 30 जून 2026 को 424.80 से बढ़कर 431.42 हो गया है। इसी वृद्धि के आधार पर ठेका श्रमिकों के महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित की गई हैं। यह संशोधन संयुक्त समिति की नौ अगस्त 2023 की सिफारिश के तहत किया गया है।