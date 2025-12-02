Language
    DMC के खिलाफ भाजपा विधायक राज के धरने पर जेएलकेएम का हमला, एसीबी के दरवाजे पर बैठने की दी सलाह

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    Dhanbad Politics: धनबाद नगर निगम के खिलाफ भाजपा विधायक राज सिन्हा के धरने पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने हमला बोला है। जेएलकेएम ने विधायक को एसीबी कार्यालय के बाहर धरना देने की सलाह दी है, उनका आरोप है कि विधायक केवल दिखावटी धरना कर रहे हैं। जेएलकेएम ने धरने की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक लाभ के लिए बताया।

    भाजपा विधायक राज सिन्हा और जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद नगर निगम (डीएमसी) कार्यालय के बाहर सोमवार को भाजपा विधायक राज सिन्हा द्वारा किए गए एक दिवसीय धरने पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने कड़ा रुख अपनाया है। विधायक ने शहर की विभिन्न सड़कों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया था।

    पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने आरोप लगाया कि यह धरना जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को लेकर विधायक धरना दे रहे हैं, उन्हीं सड़कों की जांच वर्तमान में एसीबी कर रही है। ऐसे में नगर निगम के बाहर बैठने के बजाय उन्हें एसीबी कार्यालय जाकर प्रदर्शन करना चाहिए था, ताकि वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य जल्द शुरू कराया जा सके।

    मंडल के अनुसार, यदि विधायक का उद्देश्य वास्तव में विकास कार्य शुरू कराना होता, तो वे एसीबी से अनुमति सुनिश्चित करवाते। लेकिन उनका मकसद केवल सुर्खियां बटोरना और जनता को गुमराह करना है।

    उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है, जहां सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़कों से जुड़े मामले की जांच एसीबी कर रही है। जेएलकेएम ने विधायक से जन समस्याओं पर गंभीरता से काम करने और जनता को भ्रमित न करने की अपील की है।