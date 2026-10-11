BCCL में नवरात्र के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 महाप्रबंधकों का तबादला; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। नवरात्र के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। खनन विभाग के 11 महाप्रबंधकों का तबादला कर बरोरा, कतरास, बस्ताकोला, सिजुआ, गोविंदपुर, पीबी, ईजे समेत कई क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दो अतिरिक्त महाप्रबंधकों को क्षेत्र का महाप्रबंधक बनाया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्यालय और दूसरे संस्थानों में भेजा गया है।

इस बदलाव के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में कामकाज और उत्पादन को गति देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीसीसीएल के कार्मिक विभाग की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को देर रात तबादला आदेश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना के 15 दिनों के भीतर अपनी वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया गया है।

कामकाज और उत्पादन पर रहेगी नजर बीसीसीएल में कोयला उत्पादन बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय महाप्रबंधकों में बदलाव के बाद संबंधित क्षेत्रों के कामकाज पर नजर रहेगी। नए अधिकारियों के सामने उत्पादन लक्ष्य पूरा करने और संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने की चुनौती होगी।