BCCL में नवरात्र के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 महाप्रबंधकों का तबादला; देखें पूरी लिस्ट
बीसीसीएल में नवरात्र के दौरान बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें खनन विभाग के 11 महाप्रबंधकों का तबादला किया गया ...और पढ़ें
HighLights
बीसीसीएल में 11 महाप्रबंधकों का बड़े पैमाने पर तबादला।
उत्पादन और कामकाज में तेजी लाने का मुख्य उद्देश्य।
नए अधिकारियों को 15 दिन में लक्ष्य तय करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, धनबाद। नवरात्र के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। खनन विभाग के 11 महाप्रबंधकों का तबादला कर बरोरा, कतरास, बस्ताकोला, सिजुआ, गोविंदपुर, पीबी, ईजे समेत कई क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दो अतिरिक्त महाप्रबंधकों को क्षेत्र का महाप्रबंधक बनाया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्यालय और दूसरे संस्थानों में भेजा गया है।
इस बदलाव के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में कामकाज और उत्पादन को गति देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीसीसीएल के कार्मिक विभाग की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को देर रात तबादला आदेश जारी किया गया है। सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना के 15 दिनों के भीतर अपनी वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया गया है।
कामकाज और उत्पादन पर रहेगी नजर
बीसीसीएल में कोयला उत्पादन बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय महाप्रबंधकों में बदलाव के बाद संबंधित क्षेत्रों के कामकाज पर नजर रहेगी। नए अधिकारियों के सामने उत्पादन लक्ष्य पूरा करने और संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने की चुनौती होगी।
हालांकि, तबादला आदेश में किसी अधिकारी को खराब प्रदर्शन के कारण हटाने या बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। इसलिए इस फेरबदल को सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई या पुरस्कार से जोड़ना उचित नहीं होगा।
किस अधिकारी को कहां मिली जिम्मेदारी?
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क्रम
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अधिकारी का नाम
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पहले कहां थे
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नई जिम्मेदारी
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1
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किशोर कुमार सिंह
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बरोरा क्षेत्र
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गोविंदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक
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2
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निर्झर चक्रवर्ती
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सिजुआ क्षेत्र
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बरोरा क्षेत्र के महाप्रबंधक
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3
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सत्यकाम आनंद
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गोविंदपुर क्षेत्र
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झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण में निदेशक (बुनियादी ढांचा)
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4
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बिष्णु कांत झा
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कतरास क्षेत्र
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सिजुआ क्षेत्र के महाप्रबंधक
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5
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मणिकांत पांडेय
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कतरास क्षेत्र में अतिरिक्त महाप्रबंधक
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कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक
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6
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जयंत कुमार दास
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पीबी क्षेत्र
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ईजे क्षेत्र के महाप्रबंधक
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7
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दीपक कुमार सिंह
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गोविंदपुर क्षेत्र में अतिरिक्त महाप्रबंधक
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पीबी क्षेत्र के महाप्रबंधक
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8
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एसके गायकवाड़
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बस्ताकोला क्षेत्र
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बीसीसीएल मुख्यालय में महाप्रबंधक (समन्वय)
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9
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अरिंदम मुस्तफी
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समन्वय विभाग
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बस्ताकोला क्षेत्र के महाप्रबंधक
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10
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टुनेश्वर पासवान
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ईजे क्षेत्र
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अनुसंधान एवं विकास तथा भूविज्ञान विभाग
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11
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काजल सरकार
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कुसुंडा क्षेत्र
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सीवी क्षेत्र के अतिरिक्त महाप्रबंधक
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