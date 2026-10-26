CISF की ट्रेनिंग से 'प्रहरी' बनेंगे BCCL के सरप्लस कर्मी, सीएमडी ने दी समायोजन योजना को मंजूरी

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने कंपनी में सरप्लस मैनपावर के बेहतर उपयोग को लेकर रोडमैप तैयार किया है। कंपनी में वर्तमान में 5596 मैनपावर सरप्लस है।

इन कर्मियों की योग्यता और कार्यक्षमता के अनुरूप उन्हें विभिन्न कार्यों में समायोजित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत बड़ी संख्या में कर्मियों को प्रहरी के रूप में तैनात किया जाएगा।

वहीं, अन्य कर्मियों को गेस्ट हाउस, बागवानी और कंपनी में आउटसोर्स के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों में समायोजित करने की तैयारी है।



योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1773 कर्मी सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 में 1896 कर्मी सेवानिवृत्त होंगे।