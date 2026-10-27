Coal India का तोहफा: BCCL के सैकड़ों कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, 3500 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी
कोल इंडिया स्थापना दिवस पर बीसीसीएल के करीब 800 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें तीन ...और पढ़ें
HighLights
बीसीसीएल के 800 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा।
पदोन्नति के साथ तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ।
कोल इंडिया स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को सौगात।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के करीब 800 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलने वाला है। प्रमोशन के साथ ही इन कर्मचारियों को तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलेगा।
इससे न केवल उनका पद बढ़ेगा, बल्कि वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर प्रमोशन मिलेगा। इसकी सूची बन रही है। गत वर्ष भी करीब एक हजार कर्मियों को इसका लाभ दिया गया। उसी अनुपात में भी इस बार भी तैयारी की जा रही है।
अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम को जल्द ही इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हर एरिया को सूची तैयार करने का मुख्यालय से आदेश दे दिया गया है।
प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों की सूची में कोयला भवन मुख्यालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के करीब 200 कर्मियों के नाम शामिल हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर मिलने वाली इस सौगात से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। पदोन्नति के साथ वेतन में वृद्धि होने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
तीन फीसद बढ़ेगा वेतन:
प्रमोशन पाने वाले कर्मियों को तीन फीसद इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। औसतन कोल कर्मियों को 15 सौ से लेकर 35 सौ रुपये तक का लाभ मिलेगा।
निम्न विभाग के कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन
- माइनिंग विभाग
- लोडिंग डिस्पैच
- लिपिक विभाग
- सिविल विभाग
- लेखा विभाग
- एकाउंट विभाग
- डेटा इंट्री ऑपरेटर
- बिजली
- पारा मेडिकल स्टाफ आदि।
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