Coal India का तोहफा: BCCL के सैकड़ों कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, 3500 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के करीब 800 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलने वाला है। प्रमोशन के साथ ही इन कर्मचारियों को तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलेगा।

इससे न केवल उनका पद बढ़ेगा, बल्कि वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर प्रमोशन मिलेगा। इसकी सूची बन रही है। गत वर्ष भी करीब एक हजार कर्मियों को इसका लाभ दिया गया। उसी अनुपात में भी इस बार भी तैयारी की जा रही है।