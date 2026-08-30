BCCL CMD को जान से मारने की धमकी: जांच तेज, बरोरा एरिया जीएम से पुलिस ने ली जानकारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल को मिली जान मारने की धमकी मामले में सरायढेला थाना की पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। शनिवार को इस मामले में बीसीसीएल के बरोरा एरिया महाप्रबंधक केके सिंह से घटना को लेकर पुलिस ने जानकारी ली।

महाप्रबंधक सिंह सरायढेला थाना पहुंचे थे और घटना को लेकर सारी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सीआइएसएफ जवान ने सबसे पहले महाप्रबंधक को दी थी सूचना 12 अगस्त 2025 की रात करीब 9:20 बजे धनबाद रेलवे स्टेशन से कोयला भवन की ओर जा रहे एक टेम्पो में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान ने रणधीर वर्मा चौक के पास से सवार हुए दो लोगों की बातचीत सुनी थी। जिसमें बीसीसीएल सीएमडी को 27 तक साफ कर देने और इसके लिए पांच पेटी का इंतजाम करने को कहा गया था।