बीबीएमकेयू में पीजी, एलएलबी और पीएचडी नामांकन पर अहम फैसले, छात्रों को मिलेंगे नए अवसर

जागरण संवाददाता, धनबाद। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) धनबाद के प्रशासनिक भवन में बुधवार को कुलपति प्रो.रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में एडमिशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें आगामी शैक्षणिक सत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर पर एक वर्षीय एवं दो वर्षीय दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। अंगीभूत कालेजों में सिर्फ एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में ही दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित कालेजों को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपना होगा। इसके अनुमोदन के बाद ही संबंधित कालेज में पढ़ाई शुरू की जा सकेगी।