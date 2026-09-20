धनबाद में कोलकर्मियों पर हथियारबंद बदमाशों का धावा, बंधक बनाकर लूट ली ₹3 लाख की केबल  

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की हरियाजाम कोलियरी की बंद 5/6 नंबर भूमिगत खदान में शनिवार की रात हथियारबंद केबल लुटेरों ने धावा बोल दिया।

करीब 25 से 30 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने खदान में कार्यरत कोल कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और लगभग 800 फीट केबल काटकर ले गए।

लूटे गए केबल की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद से रात्रि पाली में ड्यूटी करने वाले कर्मियों में दहशत है। कोलियरी प्रबंधन ने घटना की शिकायत निरसा थाना में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ताला तोड़कर खदान में घुसे अपराधी बंधक बनाए गए कर्मियों संतोष हुसैन, कुर्बान मियां, श्यामापदो मोदी, जय मंगल राय एवं विवेक कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार रात करीब एक बजे अपराधियों ने खदान में पैदल आने-जाने वाले रास्ते का ताला तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए।

हथियारों से लैस अपराधियों ने पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, ओवरमैन समेत अन्य कर्मियों को कब्जे में लेकर एक स्थान पर बैठा दिया। विरोध करने या शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अपराधियों का एक दल केबल काटने में जुट गया, जबकि करीब चार अपराधी हथियार लेकर बंधक बनाए गए कर्मियों की निगरानी करते रहे। अपराधियों ने खदान के अंदर करीब आठ पिलर से लगभग 800 फीट केबल काटा और उसे लेकर फरार हो गए।