जागरण संवाददाता, वाराणसी। माओवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) का सुप्रीमो ब्रजेश गंझू उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित रामनगर में यूपी एटीएस से मुठभेड़ में रव‍िवार की सुबह मारा गया। ब्रजेश गंझू पर झारखंड सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पांच लाख का इनाम रखा था, उसपर कुल 30 लाख का इनाम था।

1. सिमरिया थाना अपराध संख्या-71196, दिनांक-18.07.96: धारा-147, 148, 149/353/364/304 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

2. सिमरिया थाना अपराध संख्या-92196, दिनांक-10.10.96: धारा-147, 148, 149/120बी, 364/302/380 भा.द.वि., एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

3. सिमरिया थाना अपराध संख्या-33198, दिनांक-31.05.98: धारा-147, 148/149 भा.द.वि. एवं 25 (1-बी) ए.26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

4. सिमरिया थाना अपराध संख्या-59/98, दिनांक-25.08.98: धारा-147/148/149/353/326/436/332/333 भा.द.वि., 3415 विपदा अधि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

5. सिमरिया थाना अपराध संख्या-66/01, दिनांक-23.05.01: धारा-147/148/149/124ए भा.द.वि., एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

6. सिमरिया थाना अपराध संख्या-60/01, दिनांक-23.05.01: धारा-147/148/149/124ए भा.द.वि., एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

7. वशिष्टनगर थाना अपराध संख्या-32/10, दिनांक-07.11.10: धारा-147/148/149/341/342/323/325/307/302 भा.द.वि. एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

8. राजपूर थाना अपराध संख्या-30/11, दिनांक-31.07.11: धारा-147/148/149/353/343/348/124ए भा.द.वि., 25 (1-बी) ए.26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

9. हंटरगंज थाना अपराध संख्या-41/12, दिनांक-10.03.12: धारा-147/148/149/427/379 भा.द.वि., 34 विपदा अधि. एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

10. गिद्धौर थाना अपराध संख्या-60/14, दिनांक-14.12.14: धारा-384/353/34 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।

11. टण्डवा थाना अपराध संख्या-84114, दिनांक-03.09.2014: धारा-147/148/149/323/325/379/506/120(बी), 452/307 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।

12. कटकमसांडी थाना अपराध संख्या-96/14, दिनांक-02.05.2014: धारा-147/148/149/302 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।

13. टण्डवा थाना अपराध संख्या-29/15, दिनांक-22.03.2015: धारा-384/385/386/387 भा.द.वि. एवं 17 (1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।

14. लावालाँग थाना अपराध संख्या-38/15, दिनांक-10.11.15: धारा-364/34 भा.द.वि।

15. टंडवा थाना अपराध संख्या-02/16, दिनांक-22.03.15: धारा-414/384/386/387/120बी भा.द.वि., 25 (1-बी) ए.26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

16. सिमरिया थाना अपराध संख्या-48/16, दिनांक-17.03.16: धारा-17/सी.1 71/468 भा.द.वि।

17. पिपखवार थाना अपराध संख्या-45/2017, दिनांक-28.11.2017: धारा-147/148/149/320/201 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट, 16/18/20 यू.ए.पी. एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

18. सदर थाना अपराध संख्या-39017, दिनांक-26.12.17: धारा-387/34 भा.द.वि. एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

19. लावालाँग थाना अपराध संख्या-18/17, दिनांक-14.04.17: धारा-385/386/387/120बी भा.द.वि., 25 (1-बी) ए.26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

20. लावालौँग थाना अपराध संख्या-11/2018, दिनांक-15.02.2018: धारा-414 भा.द.वि., 25 (1-बी) ए.26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।

21. टंडवा थाना अपराध संख्या-22/18, दिनांक-09.02.18: धारा-384/385/386/387/120बी भा.द.वि., 16/17/20/23 यू.ए.पी. एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

22. सिमरिया थाना अपराध संख्या-30/18, दिनांक-23.02.18: धारा-384/385/366/387/120बी भा.द.वि., 16/17/20/21/23 यू.ए.पी. एक्ट एवं 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट।

23. फत्थलगइ्डा थाना अपराध संख्या-35/2018, दिनांक-19.07.2018: धारा-147/148/149/1323/325/307/302/452/379/385/387/120(बी) भा.द.वि. एवं 17(1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।

24. सदर थाना अपराध संख्या-40/18, दिनांक-24.02.17: धारा-364/34 भा.द.वि।

25. लावालौंग थाना काण्ड संख्या-75/18, दिनांक-21.11.2018: धारा-174ए भा.द.वि।

26. टण्डवा थाना अपराध संख्या-82/18, दिनांक-14.05.2018: धारा-385/386/387 भा.द.वि. एवं 17 (1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।

27. सिमरिया थाना अपराध संख्या-9018, दिनांक-18.06.18: धारा-147/148/149/307/353 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट, 17 (i) सी.एल.ए. एक्ट एवं 10113 यू.ए.पी. एक्ट।

28. टण्डवा थाना अपराध संख्या-90/18, दिनांक-21.05.2018: धारा-17(1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।

29. मयूरहण्ड थाना अपराध संख्या-90/18, दिनांक-02.11.2018: धारा-147/148/149/341/448/353/380/385/387 भा.द.वि., 17(1)(2) यू.ए.पी. एक्ट एवं 10/13 यू.ए.पी. एक्ट।

30. टण्डवा थाना अपराध संख्या-94/2018, दिनांक-24.05.2018: धारा-384/387/34 भा.द.वि., 17(1)(2) सी.एल.ए. एक्ट।