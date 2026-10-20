देवघर में 15 साल पहले हुई थी शादी, अब फंदे से लटका मिला महिला का शव; भाई ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, देवघर। जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के रढ़िया गांव में एक महिला की उसके पति के द्वारा दहेज के लिए हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मृतका का शव घर में लटका हुआ मिला है।

इस मामले में मृतका रेणु देवी के भाई विजय कुमार ने बताया कि उसके बहन की शादी 15 वर्ष पहले दिलीप तांती से हुई थी। इस शादी से उन्हें दो बच्चा भी है। दिलीप दिल्ली में रहकर खाना बनाने का काम करता है।

दहेज के लिए पति कर रहा था प्रताड़ित विजय का आरोप है कि उसकी बहन को दहेज के लिए उसके पति व अन्य के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ मारपीट किया जाता था। उसकी बहन ने कई बार इस बारे में जानकारी भी दी थी।

जानकारी मिलने पर वे लोग वहां जाते थे। समझा बुझाकर चले आते थे। उसके बाद उसका पति भी काम पर दिल्ली चला जाता था। आरोपित एक दिन पहले ही आया था। उसके बाद नशा करने के बाद मारपीट कर उसकी बहन की हत्या कर दी।

पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार आरोप है कि पैसा की मांग की जा रही थी। मांग पूरा नहीं करने पर भी उसकी पति द्वारा मारपीट कर हत्या कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर रिखिया थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया।