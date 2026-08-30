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Deoghar Shravani Mela से रेलवे को बंपर कमाई, यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:15 AM (IST)

Indian Railway Update: इस वर्ष श्रावणी मेला के दौरान रेलवे यात्रियों की संख्या में 7.54% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे रेलवे की आय में भी इजाफा हुआ है।

जसीडीह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े यात्री। (फोटो जागरण)

जसीडीह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े यात्री। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. श्रावणी मेला 2026 में रेलवे यात्रियों की संख्या 7.54% बढ़ी।

  2. कुल 30.99 लाख से अधिक यात्रियों ने रेल से यात्रा की।

  3. रेलवे की आय में 1.43 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।

संवाद सहयोगी, जसीडीह (देवघर)। देवघर श्रावणी मेला-2026 के दौरान रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 7.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस कारण रेलवे की आय भी इस वर्ष बढ़ी है।

Eastern Railway के अनुसार मेला क्षेत्र के जसीडीह, देवघर, बैद्यनाथधाम और बासुकीनाथ धाम से श्रावणी मेला में एक माह के दौरान 3099846 यात्रियों ने रेल से यात्रा की है। जबकि 2025 के इस दौरान रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2882372 थी। जिसमें से सिर्फ जसीडीह स्टेशन से 2025 के दौरान 1862569 यात्रियों ने यात्रा की थी जिससे रेल को 9.72 करोड की आय हुई थी।

वहीं, इस वर्ष इसकी संख्या बढ़कर 1924068 हो गई है। जिससे स्टेशन को 10.33 करोड़ की आय हुई है। 2025 में देवघर स्टेशन से 469049 यात्रियों ने रेल यात्रा में भाग लिया जिससे 1.72 करोड़ की आय हुई थी जबकि 2026 में इसकी संख्या बढ़कर 540376 कांवरियों ने किया। जिससे रेलवे को 2.24 करोड की आय हुई है।

2025 में बासुकीनाथ से 364213 यात्री ने सफर किया था जिसे रेल को 0.97 करोड की आय हुई थी और 2026 में 452518 कांवरियों ने सफर किया। जिससे रेल को 1.26 करोड की आय हुई है। वहीं बैद्यनाथधाम स्टेशन से 182884 यात्रियों ने सफर किया जिससे रेल को 40 लाख 28 हजार की आय हुई है। रेलवे को चार स्टेशन से 2025 में 12.81 करोड़ वहीं 2026 के दौरान 14.24 करोड की आय हुई है।