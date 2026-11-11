सोनिया गांधी की आत्मकथा पर निशिकांत दुबे का तीखा हमला, भारतीय संस्कृति की समझ नहीं; स्वप्रशंसा के लिए लिखी किताब
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलान्गिंग: ए जर्नी आफ लव' को आत्म-प्रशंसा बताया है। उन्होंने इंदिरा, ...और पढ़ें
HighLights
निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की आत्मकथा को आत्म-प्रशंसा कहा।
उन्होंने इंदिरा, राजीव, संजय गांधी के चित्रण पर सवाल उठाए।
भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की समझ पर भी प्रश्नचिह्न लगाया।
जागरण संवाददाता, देवघर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की प्रकाशित आत्मकथा बिलान्गिंग: ए जर्नी आफ लव की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह किताब अपनी प्रशंसा के लिए लिखी गई है। दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष के बारे में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी अब जीवित नहीं हैं।
ऐसे में यह तय कौन करेगा कि सोनिया जी के दावे सही हैं या गलत। किताब में लिखी कहानी पर सवाल उठाते हुए दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी ने संजय गांधी को खलनायक और राजीव गांधी को नायक के रूप में चित्रित किया है।
आपातकाल और राम जन्मभूमि आंदोलन पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी आपातकाल की विरोधी थीं तो उन्होंने 1980 के चुनावों में संजय गांधी को क्यों मैदान में उतारा था? उनकी जगह राजीव गांधी को क्यों नहीं उतारा गया?
उन्होंने 1989 में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह में राजीव गांधी की भूमिका का भी जिक्र किया। जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था। दुबे ने सोनिया गांधी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि जब कार सेवकों पर गोलीबारी हुई, तो सोनिया गांधी ने आंसू नहीं बहाए।
लेकिन, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दुबे ने सोनिया गांधी की भारतीय परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों की समझ पर सवाल उठाते हुए मेनका गांधी के गांधी परिवार से अलग होने की परिस्थितियों का जिक्र किया।
उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को ठीक से नहीं समझतीं, जिसमें संयुक्त परिवार के मूल्य, बड़ों की भूमिका, छोटों की भूमिका और सास की भूमिका शामिल है।
जब मेनका गांधी को घर से निकाला जा रहा था, तो क्या सोनिया गांधी को बुरा नहीं लगा? सोनिया के संस्मरण को आत्म-प्रशंसा बताते हुए दुबे ने कहा कि मुझे लगता है कि यह किताब सिर्फ अपनी प्रशंसा करने, खुद को बहुत अच्छा दिखाने और बाकी सभी लोगों को बुरा बताने के बारे में है। मेरा मानना है कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।
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