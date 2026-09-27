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झारखंड वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा: देवघर के 46 लोगों को EC का नोटिस, क्रिमिनल केस दर्ज करने की तैयारी

By Uttam Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:55 PM (IST)

पालोजोरी प्रखंड में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 46 आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों का उपयोग करने का मामला सामने आया है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. पालोजोरी में 46 आवेदकों ने फर्जी प्रमाण-पत्रों का उपयोग किया।

  2. प्रखंड प्रशासन ने सभी संदिग्ध मतदाताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा।

  3. तीन दिन में जवाब न देने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।

संवाद सूत्र, पालोजोरी (देवघर)। मतदाता सूची में नाम चढ़वाने को लेकर लगातार फर्जीवाड़े की सूचना मिल रही है। ताजा मामला पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जमुआ बसहा बूथ संख्या- 251 से जुड़ा हुआ है। मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए 46 आवेदकों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों का सहारा लेने की बात सामने आई है।

फर्जी प्रमाण-पत्र का मामला खुलासा होने के बाद प्रखंड प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी 46 लोगों को नोटिस भेजते हुए तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार इन लोगों ने एडिटेड जाति व निवासी प्रमाण-पत्र जमा किया था।

सरकारी कार्रवाई और निर्देश जांच में फर्जी दस्तावेज पाए जाने के बाद प्रखंड प्रशासन ने सभी 46 संबंधित संदिग्ध मतदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी को तीन दिनों के अंदर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन द्वारा इन सभी के खिलाफ फर्जीवाड़े का आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की सक्रियता

वहीं एसआइआर के तहत इस तरह के फर्जीवाड़े को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग भी सक्रिय है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के अवैध समावेश या प्रविष्टी रोकने के लिए एसआइआर के तहत मल्टी-लेयर जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन अब इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि इन 46 आवेदकों के फर्जी प्रमाण-पत्र किस प्रज्ञा केंद्र या कंप्यूटर आपरेटर द्वारा तैयार की गई है, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट पर भी कानूनी नकेल कसी जा सके व फर्जी तरीके से इस तरह के प्रमाण-पत्र बनाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सके।

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