Jharkhand SIR: झारखंड की वोटर लिस्ट में अफगानी नागरिकों के नाम! जांच के लिए जमशेदपुर पहुंची केंद्रीय टीम 

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Jharkhand SIR) के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन अफगानी नागरिकों के नाम मिलने के मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम जमशेदपुर पहुंची है।

Election commission की टीम संबंधित संस्थाओं और अधिकारियों से जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। तीनों के नाम भाग संख्या 286 स्थित हिंदुस्तानी संघ मध्य विद्यालय, गोलमुरी के मतदान केंद्र की सूची में पाए गए थे। नामजद आरोपितों में मो. इब्राहिम (44), मो. असलम (41) और असिल खान (47) शामिल हैं। एसआइआर के दौरान तीनों ने भारत में निवास से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। दस्तावेजों में वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल थे।