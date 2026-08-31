देवघर में 18 करोड़ की लागत से बनेगा 7 मंजिला पुलिस भवन, एक ही छत के नीचे होंगे 4 थाने

जागरण संवाददाता, देवघर। करोड़ों की लागत से साइबर थाना के पास पुलिस का नया बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा। करीब 18 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सात मंजिला भवन के टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और जल्दी ही इस दिशा में काम शुरू होगा।

जानकारी हो कि इस भवन के निर्माण के लिए यहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है। यहां महिला थाना एससी एसटी थाना मानव तस्करी थाना व साइबर थाना बनेगा। साथ ही कई तरह के अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। इस सात मंजिला भवन में क्वार्टर भी होगा। सारा बिल्डिंग एक ही कैंपस में होगा। जानकारी हो कि फिलहाल महिला थाना, साइबर थाना का भवन काफी पुराना और जर्जर हालत में है।

वहीं, एससीएसटी थाना कुंडा थाना के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जिले भर के एसएस एसटी मामलों से जुड़ी प्राथमिकी यहीं पर दर्ज की जाती है। वहीं, मानव तस्करी से जुड़े मामलों के लिए अलग से किसी थाना की कोई व्यवस्था नहीं है। इस भवन के बन जाने से पुराने भवन का स्थान खाली हो जाएगा और वहां कुछ नया बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही डाबरग्राम स्थित पुलिस लाइन में भी कई नए भवनों का निर्माण किया गया है। इसका लाभ इस श्रावणी मेला में भी मिला है। यहां पुरुष का आठ बैरक बनाया गया। एक बैरक में रुक सकते हैं 250 लोग एक बैरक में करीब 250 लोगों के रुकने की जगह है। वहीं, महिलाओं के लिए इसी तरह से पांच बैरक बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन में विशेष ऑफिसर क्वार्टर भी बनाया गया है। एक भवन में करीब 12 फ्लैटनुमा क्वार्टर है।