Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

देवघर को मिलेगा 17 करोड़ का हाइटेक 7 मंजिला पुलिस भवन, एक ही छत नीचे मिलेंगे 4 थाने

By Amit Soni Edited By: Piyush Pandey
Published: Sat, 03 Oct 2026 05:05 PM (IST)

देवघर में 17 करोड़ रुपये की लागत से सात मंजिला पुलिस भवन बनेगा, जिसमें साइबर, महिला, एससी-एसटी और मानव तस्करी ...और पढ़ें

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. 17 करोड़ की लागत से सात मंजिला पुलिस भवन बनेगा।

  2. साइबर, महिला, एससी-एसटी थाने एक परिसर में होंगे।

  3. एसपी प्रवीण पुष्कर ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।

जागरण संवाददाता, देवघर। आने वाले समय में देवघर की पुलिस व्यवस्था ना केवल व्यवस्थित होगी बल्कि आधुनिक व मजबूत बनाने के लिए वर्तमान साइबर थाना परिसर में करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से सात मंजिला जी-प्लस सिक्स भवन बनाया जाएगा।

इसके बनने के बाद लोगों को अलग-अलग थानों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। दुर्गा पूजा के बाद संभवत: भवन निर्माण की प्रक्रिया बहुत शुरू होगी।

शुक्रवार को एसपी प्रवीण पुष्कर ने एमकेएस कंस्ट्रक्शन के निदेशक मनोज सिंह, हाउसिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियर, सार्जेंट मेजर के साथ स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने साइबर थाना सहित पुलिस क्वार्टर के पीछे साइट विजिट किया। निर्माण कार्य से जुड़ी तमाम प्रक्रिया से अवगत हुए। बताया गया कि गृह विभाग के निर्देश पर बनने वाले इस भवन में साइबर थाना, महिला थाना, एससी-एसटी थाना और मानव तस्करी से जुड़े मामलों के लिए विशेष थाना एक ही परिसर में संचालित होगा।

भवन में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग, आधुनिक लिफ्ट, थाना प्रभारी कक्ष, कार्यालय, रिकार्ड रूम, जांच कक्ष, बैठक कक्ष, हाजत और कर्मचारियों के कार्यस्थल बनाया जाएगा।

वहीं, शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों की सुविधा के लिए वेटिंग हाल भी होगा। पेयजल, महिला व पुरुष शौचालय के साथ-साथ बैठने की व्यवस्था भी होगी।

इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से हो चुकी है। एमकेएस कंस्ट्रक्शन को कार्य भी मिल चुका है। कंपनी ने एग्रीमेंट भी कर लिया है।

नगर थाना परिसर स्थित क्वार्टर भी एसपी ने लिया जायजा

इसके बाद एसपी ने पूरे नगर थाना परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वायरलेस आफिस, यातायात थाना, बैरक, महिला थाना, नगर थाना के बगल जर्जर क्वार्टर का भी जायजा लिया।

बताया कि नगर थाना के मरम्मत कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। इस दौरान नगर थाना परिसर को सुसज्जित करने को लेकर कार्ययोजना के प्रस्ताव से संबंधित बातों की चर्चा की गई।

यह भी पढ़ें- अजगैवीनाथ से देवघर जाना होगा आसान, SH-22 बनेगा फोरलेन; सर्वे और मापी का काम शुरू