झारखंड में मजदूर का बेटा बना साइबर ठगों का गुरु, करोड़ों की लग्जरी लाइफ; कई शहरों में संपत्ति

कंचन सौरभ मिश्रा, देवघर। साइबर थाना की पुलिस ने मंगलवार को आधा दर्जन साइबर ठगी के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपितों में जिले के सारठ थाना क्षेत्र के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के उबिया गांव निवासी मनीष कुमार भी शामिल है। मनीष के बारे में पुलिस के अनुसंधान व सूत्रों से मिली जानकारी हैरान करने वाली है।

मिली जानकारी के अनुसार, पहले उसके पिता मजदूरी करते थे। खेती के लिए उनके पास बहुत कम जमीन थी। किसी तरह परिवार का गुजर बसर चलता था। उसका परिवार बीपीएल की श्रेणी में आता था। इसके बाद मनीष ने करीब सात-आठ वर्ष पहले साइबर ठगी के धंधे में अपना पांव रखा। उसके बाद देखते ही देखते मजदूर का बेटा मनीष साइबर ठगों का गुरु बन बैठा। आज उसके पास काफी संपत्ति है। गांव में अच्छा घर है। उसमें सुख सुविधा का सारा संसाधन उपलब्ध है। सूत्रों के मुताबिक देवघर, दुमका, दुर्गापुर, कोलकाता में उसकी संपत्ति है। उसके पास चार चक्का व दो चक्का वाहन है। आज वह खाकपति से करोड़पति बन बैठा है। वह अपना जीवन किसी राजा की तरह जीने लगा है।

फर्जी एपीके फाइल बनाने का है एक्सपर्ट मनीष के बारे में बताया जाता है कि वह फर्जी एपीके फाइल बनाने का एक्सपर्ट है। उसने पहले खुद एपीके फाइल बनाने का गुर सीखा। उसके बाद उसने अपने साथ और युवाओं को जोड़ने का काम किया। उसके साथ 60 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं।

ये युवक जिले के सारठ, पथरड्डा, पथरौल, मधुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के रहने वाले हैं। मनीष उन लोगों को फर्जी एपीके फाइल व आम लोगों का मोबाइल नंबर का लिस्ट उपलब्ध कराता है। उसके शागिर्द उन नंबरों पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों का मोबाइल फोन हैक कर ठगी करते हैं।

मनीष को ठगी की कमाई का एक हिस्सा इन युवकों से कमिशन के तौर पर मिलता है। इस तरह से अपने चेलों के साथ मिलकर मनीष दिनों दिन मालामाल होता चला गया। बड़े शहरों के हाेटल में बैठकर चलाता है धंधा सूत्रों के मुताबिक, मनीष गांव व इलाके में बहुत कम नजर आता था। वह और उसके साथी कोलकाता व अन्य बड़े शहरों के महंगे होटलों के कमरे में बैठकर साइबर ठगी का धंधा संचालित करते हैं। पुलिस को उसके उपर काफी दिनों से नजर थी, लेकिन वह अब तक पुलिस को चकमा देता आ रहा था।

पता चला है कि वह पहले इलाके के युवाओं के पीछे पैसा खर्च करता है। उसके बाद उन्हें बैठे-बैठे आसानी से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। युवक जब उसकी जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें साइबर ठगी का गुर सिखाता है। उसके बाद उन युवकों से अपने लिए काम करता है।