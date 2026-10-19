देवघर में दुर्गा पूजा के उत्साह के बीच मातम, बस की टक्कर से 50 वर्षीय सीताराम यादव की मौत

संवाद सहयोगी, मोहनपुर (देवघर)। देवघर-गोड्डा मुख्य सड़क मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल 50 वर्षीय सीताराम यादव की मौत हो गयी। मृतक मोहनपुर थाना क्षेत्र के घुटिया गांव का रहने वाला था।

हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर थाने ले गई। वहीं, दुर्गा पूजा के त्योहार के बीच हुई इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीताराम यादव कोठिया हटिया से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान जमुनिया जंगल के समीप विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक बस से उसे धक्का मार दिया।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने मोहनपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की।

वहीं, एंबुलेंस की मदद से घायल को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।

घटना की जानकारी मिलने पर झामुमो नेता सह समाजसेवी श्रीकांत यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकारी स्तर पर हर संभव मदद व मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया।

पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दुर्गा पूजा के उल्लास के बीच परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।