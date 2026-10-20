नकली पिस्तौल दिखाकर कैश और मोबाइल की लूट, 3 आरोपी देवघर से 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवघर। जिले के मारगोमुंडा थाना क्षेत्र से नकली पिस्तौल का डर दिखाकर एक वाहन चालक से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपितों में जिले के सारठ थाना क्षेत्र के बांधडीह गांव निवासी अर्जुन यादव, संजय यादव और मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के दोहरी गांव निवासी डब्ल्यू यादव शामिल हैं।

इनके पास से एक स्टील के रंग का नकली पिस्तौल, घटना को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक टीवीएस अपाचे बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की रात को मधुपुर थाना क्षेत्र के मीना बाजार बैंक कॉलोनी मोहल्ला निवासी त्रिपुरारी रजवार बोलेरो पिकअप वैन से मधुपुर से आसनसोल मछली लाने के लिए जा रहा था।

उसके साथ उसका उपचालक कुंदन विश्वकर्मा भी था। घर से निकलने के कुछ देर बाद एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनका पीछा किया। एक ने हेमलेट पहना हुआ था और दो ने अपना चेहरा गमछा से ढक रखा था।