एक दशक का इंतजार खत्म, अब चमातू से दौड़ेगा मगध-संघमित्रा परियोजना का कामकाज

संवाद सूत्र, टंडवा (चतरा)। करीब एक दशक का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मगध कोल परियोजना की प्रशासनिक गतिविधियां अब बचरा के बजाय चमातू से संचालित होंगी।

लातेहार जिले के चमातू में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के नवनिर्मित महाप्रबंधक कार्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। सोमवार को महाप्रबंधक राजीव सिंह ने पूजा-अर्चना कर नए कार्यालय में कामकाज शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। कार्यालय का विधिवत उद्घाटन 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है।



नए प्रशासनिक केंद्र के शुरू होने से मगध कोल परियोजना के साथ भविष्य में विकसित होने वाली संघमित्रा कोल परियोजना की गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।