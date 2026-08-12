चतरा में सर्राफा व्यवसायी से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार; देसी कट्टा बरामद

संवाद सहयोगी, चतरा। वशिष्ट नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोन के समीप कस्तूरबा विद्यालय प्रतापपुर मोड़ जोरी के पास सरस्वती ज्वेलर्स के संचालक मृत्युंजय कुमार वर्मा से हुई लूटपाट मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों में हंटरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी अजय दास का पुत्र अमित कुमार, बगरा थाना क्षेत्र के छोटकी जोरी निवासी राजू दास का पुत्र बिटू कुमार तथा करेलीबार निवासी रामरतन भारती का पुत्र रोहित कुमार शामिल हैं।

सात अगस्त को मोबाइल और सोने की चेन की लूट बुधवार को डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया गया कि सात अगस्त की रात करीब 8:15 बजे अज्ञात अपराधियों ने मृत्युंजय कुमार वर्मा से मोबाइल और सोने की चेन लूट ली थी। अपराधियों ने घटना के दौरान फायरिंग भी की थी। मामले को लेकर वशिष्ट नगर थाना कांड संख्या 117/26 बीएनएस की धारा तथा आर्म्स एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। छापेमारी के दौरान 11 अगस्त को अमित कुमार, बिटू कुमार और रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित कुमार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई।

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