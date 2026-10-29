चतरा के लरंगा सामेडीह में 16 हाथियों के झुंड का तांडव, 4 घर तोड़े और 10 क्विंटल अनाज किया बर्बाद

संवाद सूत्र, टंडवा (चतरा)। प्रखंड क्षेत्र की राहम पंचायत अंतर्गत लरंगा सामेडीह गांव में हाथियों के झुंड ने बुधवार की रात जमकर उत्पात मचाया।

झुंड ने खेतों में लगी धान की फसल को रौंदने के साथ घरों में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात में चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए।

घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राहम युवा समाज सेवी उपेंद्र पांडेय ने दैनिक जागरण संवाददाता को बताया की हाथियों के झुंड में 15 से 16 हाथी शामिल हैं।

हाथियों के गांव के आसपास मौजूद रहने से लोग रातभर भयभीत रहे और उन्हें जान-माल के नुकसान की आशंका सताती रही। उन्होंने वन विभाग के वन कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना के बाद भी रात्रि में ग्रामीणों के सहानुभूति के लिए नहीं पहुंचे, ग्रामीणों ने स्वयं मोर्चा संभालकर फसलों एवं घरों की रक्षा के लिए जागते रहे।