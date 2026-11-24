संवाद सूत्र, कन्हाचट्टी (चतरा)। प्रखंड क्षेत्र के पेलतौल गांव स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में एक 14 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत चोरनीतरी गांव निवासी रविकांत हेंब्रम के रूप में हुई है।

वह विद्यालय में सातवीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता का नाम राजेश हेंब्रम है। जानकारी के अनुसार, रविकांत रोज की तरह रात में अपना होमवर्क पूरा करने के बाद भोजन कर सो गया था। सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।

बताया जाता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और नाक से खून बहने लगा। छात्र की बिगड़ती हालत को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कर उसे सदर अस्पताल भेजा। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। बेटे की असामयिक मौत की खबर मिलते ही चोरनीतरी गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।