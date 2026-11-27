संवाद सूत्र, हंटरगंज। बालू के कथित सिंडिकेट से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शुक्रवार की सुबह तीन प्रमुख ठेकेदारों के ठिकानों पर छापामारी की। मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। करीब तीन-चार वर्ष पुराना बताया जा रहा है। छापामारी की कार्रवाई हंटरगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्थित ठेकेदारों के आवासों पर चल रही है। ईडी की इस कार्रवाई से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम कांग्रेस नेता अरुण सिंह, लोजपा नेता प्रेम सिंह तथा एक अन्य शक्ति सिंह के आवास पर छापामारी कर रही है। तीनों हंटरगंज प्रखंड के अलग-अलग गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि, छापामारी के दौरान ईडी की टीम किन दस्तावेजों और अन्य बिंदुओं की जांच कर रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई बालू सिंडिकेट से जुड़े पुराने मामले के सिलसिले में की जा रही है। हालांकि, इस मामले में तीनों व्यक्तियों की कथित भूमिका और जांच के दायरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

छापामारी को लेकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान नहीं मिलने के कारण छापामारी के वास्तविक कारणों और जांच के निष्कर्षों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।