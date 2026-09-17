चतरा में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा, दो आरोपित गिरफ्तार; कपड़े और मोबाइल बरामद

संवाद सूत्र, कुंदा (चतरा)। कुंदा थाना क्षेत्र के बेसरा गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बानासाम टोला पाठकडीह निवासी कमलेश भारती (22) और मनोज कुमार (19) शामिल हैं।

पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने गुरुवार की संध्या बताया कि दोनों आरोपितों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में संलिप्तता स्वीकार करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर की दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र के बेसरा गांव स्थित झाड़ियों में एक नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य संकलित किए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, पुलिस ने घटना के बाद लगातार छापेमारी करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि 14 सितंबर को तीज पर्व के अवसर पर गांव में डीजे बज रहा था। नाबालिग भी डीजे देखने पहुंची थी।