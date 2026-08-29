कंधे पर बस्ता, नीचे उफनती सिंदरी नदी; चतरा में पुल नहीं होने से जान जोखिम में डाल स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

अरुण कुमार गुप्ता, कुंदा (चतरा)। विकास के दावों के बीच कुंदा प्रखंड के नवादा पंचायत के राजवार और टटेज गांव के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दोनों गांवों के बीच बहने वाली सिंदरी नदी पर अब तक पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती है।

विद्यालय जाने के लिए उन्हें कंधे पर बस्ता रखकर नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में सिंदरी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। नदी में पानी का बहाव तेज होने के बावजूद बच्चों और ग्रामीणों को अपनी जरूरतों के लिए इसे पार करना पड़ता है। कई बार बच्चों को स्थानीय लोगों के सहारे नदी पार कराई जाती है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने के दौरान चिंतित रहते हैं। ग्रामीण जितेंद्र यादव कहते हैं कि राजवार और टटेज गांव के बीच पुल का निर्माण होने से आसपास के कई गांवों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में नदी पार करने के लिए कोई सुरक्षित स्थायी व्यवस्था नहीं है।

गर्मी एवं ठंड के दिनों में किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही नदी पार करना मुश्किल हो जाता है। कारू सिंह ने बताया कि लंबे समय से सिंदरी नदी पर पुल निर्माण की मांग की जा रही है। इसके बावजूद अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं होने का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है।

प्रमोद गंझू ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सिंदरी नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित रास्ता मिल सके और बरसात के दिनों में आवागमन सुगम हो सके। पुल बनने से राजवार और टटेज समेत आसपास के गांवों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।