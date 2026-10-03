चतरा: मां भद्रकाली मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव; CCTV में कैद हुआ विवाद

संवाद सहयोगी, इटखोरी (चतरा)। मां भद्रकाली मंदिर परिसर में स्वामी श्रीनिवासाचार्य उर्फ अमन द्विवेदी की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले उनका मंदिर के पुजारी विवेक पांडेय से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में विवाद की घटना कैद हुई है।

विवाद के बाद स्वामी श्रीनिवासाचार्य ने अपने नजदीकियों से फोन पर बात कर घटना की जानकारी दी थी। मालूम हो कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे उनका शव भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कीर्तन मंडली के एक कमरे में फंदे से लटका मिला।

शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेजा सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी ले गई। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। स्वामी श्रीनिवासाचार्य करीब पांच वर्षों से मंदिर परिसर में रह रहे थे। वह उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे।