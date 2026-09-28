SIR-2026: नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज जुटाकर शिकायतों का करेंगे समाधान

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोटर रजिस्ट्रेशन और मतदाता सूची में नाम बनाए रखने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है।

नोटिस पाने वाले मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटाएंगे।

आयोग के निर्देश के मद्देनजर सोमवार को बोकारो के डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर BLO को नोटिस पाने वाले मतदाताओं की शिकायतों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान करने का निर्देश दिया।

जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. अजय नाथ झा ने इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक को अनावश्यक परेशानी न हो और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एसआईआर-2026 की समीक्षा बैठक में बीएलओ के घर-घर संपर्क, प्राप्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों की जांच तथा लंबित मामलों के निष्पादन की समीक्षा की गई।

डीसी ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, शुद्धता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में दस्तावेज अथवा मतदाता सूची से संबंधित समस्याएं अधिक हैं, वहां विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र नागरिकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराते हुए मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा, उसमेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।